【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠取消原定在Stockton街舉行的中秋街會,原因是安排時間不足,不過本年度在都板街舉行的街會將會如常舉行。

公務局表示,由於不夠時間與多個市府部門及組織配合,因此取消在Stockton街擺街會。

華埠街坊會主席李兆祥表示,今次取消雖然有點可惜,但是如果民眾有意下年在Stockton街擺攤位,會提早至少兩至三個月籌備。

至於今年在都板街如常舉行的中秋攤位擺賣,將於週六和週日舉行。

