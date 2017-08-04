舊金山華埠再有單車黨搞事 圖闖入安老自助處（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

週四下午兩點半左右，十多個騎單車的少年在建民中心外面叫囂，其中幾個人一度想闖進安老自助處，安老自助處行政總裁鍾月娟和幾名女職員阻擋單車黨入內並報警，本台記者用電話訪問了鍾月娟，由她講述事發經過。

鍾月娟說：”下午大約兩點多三點，我們安老自助處和幾個機構共同舉辦一個健康講座，大約有120名長者、家人和兒童，我的職員突然走進來叫，鍾姑娘，鍾姑娘，叫我出去門口，我不知道是什麼一回事，出去後發現最少有15輛單車停在建民中心門口，有4，5個青年人已經下了車，越逼越近想走進建民中心，他們已經進了建民中心，安老自助處是第一個機構，他們進不了我們那裡，我叫職員攔著不准他們入內，請他們立刻離開，我們立刻報警，他們還是不走，我很大聲叫他們立刻走。”

鍾月娟說，有職員拿照相機拍他們的照片，他們於是上單車，臨走時踢向門牌，好像在發惡，然後上車，並立刻報警。

鍾月娟之後發短訊給中央警局局長葉培恩，請他馬上派警員過來，原來這班青年人已經在華埠出現4，5次。

鍾月娟說：”我最怕他們每個人都有一個背包，不知道他們的背包裡有什麼東西，所以警察說如果他們再來的話，我們應該立刻打911報警，我們不可以讓他們在華埠橫行。”

華埠商戶表示，最近經常有單車黨在華埠出沒和搞事，上星期五下午，就有單車黨在建民中心外面，搶劫一名華裔女事主的手機，商戶認為單車黨越來越猖狂，要求警方正視問題。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。