舊金山華埠再有單車黨搞事 圖闖入安老自助處（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週四下午兩點半左右,十多個騎單車的少年在建民中心外面叫囂,其中幾個人一度想闖進安老自助處,安老自助處行政總裁鍾月娟和幾名女職員阻擋單車黨入內並報警,本台記者用電話訪問了鍾月娟,由她講述事發經過。

鍾月娟說:”下午大約兩點多三點,我們安老自助處和幾個機構共同舉辦一個健康講座,大約有120名長者、家人和兒童,我的職員突然走進來叫,鍾姑娘,鍾姑娘,叫我出去門口,我不知道是什麼一回事,出去後發現最少有15輛單車停在建民中心門口,有4,5個青年人已經下了車,越逼越近想走進建民中心,他們已經進了建民中心,安老自助處是第一個機構,他們進不了我們那裡,我叫職員攔著不准他們入內,請他們立刻離開,我們立刻報警,他們還是不走,我很大聲叫他們立刻走。”

鍾月娟說,有職員拿照相機拍他們的照片,他們於是上單車,臨走時踢向門牌,好像在發惡,然後上車,並立刻報警。

鍾月娟之後發短訊給中央警局局長葉培恩,請他馬上派警員過來,原來這班青年人已經在華埠出現4,5次。

鍾月娟說:”我最怕他們每個人都有一個背包,不知道他們的背包裡有什麼東西,所以警察說如果他們再來的話,我們應該立刻打911報警,我們不可以讓他們在華埠橫行。”

華埠商戶表示,最近經常有單車黨在華埠出沒和搞事,上星期五下午,就有單車黨在建民中心外面,搶劫一名華裔女事主的手機,商戶認為單車黨越來越猖狂,要求警方正視問題。

