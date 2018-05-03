舊金山Mission Bay可負擔租賃單位接受申請（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山Mission Bay新發展區有可負擔租賃屋苑即將落成，現正接受申請。

這個可負擔公寓屋苑位於Mission Bay Blvd 626號，對面就是舊金山加大Mission Bay校園，附近又有金州勇士新的主場館。

該屋苑有44個1房單位，37個2房單位，32個3房單位，合共113個出租公寓單位。

每月租金就分別是1,306元至1,780元不等，不同戶型有不同的最低收入要求，例如1房單位要求最低月收入是2,612元，3房則是3,560元。

申請人家庭最高收入限制亦根據家庭人數而有所不同，1人家庭最高年收入是51,350元，2人家庭最高年收入是58,650元，4人家庭則是73,300元。

有三種情況可以獲得分配優先權，第一，有前舊金山重建局發出的推薦證書；第二，有租客重新安置證書；第三就是在舊金山工作和生活的民眾。

目前該屋苑已經開放申請，民眾可以到市府房屋部門網站下載中文申請表，填妥後在5月22日5點前寄回屋苑抽籤的郵箱，進行申請資格驗證後，當局會在6月12日進行抽籤。

所有公寓單位分配完後，餘下未能獲得分配的申請人將進入輪候名單，等候名單有500個名額，額滿即止。

當局會在5月8日和17日在Kelly Cullen Community舉行該可負擔屋苑的諮詢講座。

查詢詳情，請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/

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