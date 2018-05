舊金山Mission Bay可負擔租賃單位接受申請（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山Mission Bay新發展區有可負擔租賃屋苑即將落成,現正接受申請。

這個可負擔公寓屋苑位於Mission Bay Blvd 626號,對面就是舊金山加大Mission Bay校園,附近又有金州勇士新的主場館。

該屋苑有44個1房單位,37個2房單位,32個3房單位,合共113個出租公寓單位。

每月租金就分別是1,306元至1,780元不等,不同戶型有不同的最低收入要求,例如1房單位要求最低月收入是2,612元,3房則是3,560元。

申請人家庭最高收入限制亦根據家庭人數而有所不同,1人家庭最高年收入是51,350元,2人家庭最高年收入是58,650元,4人家庭則是73,300元。

有三種情況可以獲得分配優先權,第一,有前舊金山重建局發出的推薦證書;第二,有租客重新安置證書;第三就是在舊金山工作和生活的民眾。

目前該屋苑已經開放申請,民眾可以到市府房屋部門網站下載中文申請表,填妥後在5月22日5點前寄回屋苑抽籤的郵箱,進行申請資格驗證後,當局會在6月12日進行抽籤。

所有公寓單位分配完後,餘下未能獲得分配的申請人將進入輪候名單,等候名單有500個名額,額滿即止。

當局會在5月8日和17日在Kelly Cullen Community舉行該可負擔屋苑的諮詢講座。

查詢詳情,請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。