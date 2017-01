By

【KTSF】

三藩市千禧大廈自從被揭發每年有傾斜沉降跡象之後,一直備受爭議,究竟這幢大廈是否可以安全住人?

三藩市市府有了答案,三藩市市府一項報告指出,千禧大廈可以安全住人,這座58層高的大廈,被發現每年沉降約1吋,目前已沉降了16吋並且出現裂痕。不過市府調查員聲稱沒有證據證明,大廈構成生命威脅。但是補充大廈不平衡的建築,可能勞損底部結構和電力系統。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。