日落區藥用大麻店爭議未息 正反雙方各執一詞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

對於在舊金山日落區開藥用大麻店的計劃,週三再有支持與反對的團體互相攻擊。

繼訪谷區及San Bruno街後,再有團體提出在舊金山日落區開藥用大麻店,申請人之ㄧ是前奧克蘭華裔市長關麗珍夫婦 。

負責協助這3宗案件為反對一方提供法律意見的太平洋法律中心聲稱,計劃的大麻店位於Noriega街2505號,這間”吉鋪”距離店鋪250呎就有ㄧ間托兒中心,不論該區對藥用大麻的需求有多大,開的地點1千呎內絕對不能有兒童設施。

太平洋法律中心灣區行政總裁李少敏說:”大麻娛樂用途合法化是ㄧ回事,但在學校或註冊兒童中心1千呎以內開大麻店,又是另一回事,是絕對應該強烈反對,因為對我們兒童影響非常重大。”

大麻店規劃委員會最後以4票贊成 3票反對批准申請,法律中心指 其中ㄧ個原因是有委員指托兒所最基本用途並不是兒童設施,所以不成反對理由。

支持藥用大麻人士指出,日落區有很多大麻藥用戶,但區內一間藥用大麻店都沒有,上一次的居民大會,關麗珍的丈夫有到場回應市民,可惜的是居民激烈的反應,令他不能發言。

日落區大麻店申請團體發言人Eliot Dobris說:”日落區有3,000名藥用者,我們相信人人都應能在社區取藥,我們亦相信日落區很多人支持藥用大麻,重要的是有一間雙語、雙元文化的藥用大麻店,服務社區的需要。”

代表日落區的市參事湯凱蒂表示,近日有收到支持及反對人士的電郵,為區內的大麻店發聲,當中以反對者為大多數。

