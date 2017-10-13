舊金山規劃委員會一致批准日落區Irving街開大麻藥店（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山規劃委員會週四晚以6票，一致批准在日落區Irving街22街和23街之間開大麻藥店，反對開店的居民表示會上訴。

舊金山日落區居民譚啟欣說：”我覺得很難過，我們日落區居民已經盡力，我們已經盡了很大努力，去表達給他們知道，我們為什麼不喜歡，為何不願意這店開在Irving街，而這些理由跟我們的生活是息息相關的，可是我覺得委員們沒有考慮我們提出的理由。”

譚啟欣續道：”好像所有事情從上面壓下來，這是一場政治遊戲，他們不理會我們的生活，一味說需要開大麻藥店，為何需要呢？我們的社區，我們做過民意調查，我們的社區不需要開大麻藥店，不合適，不可取，我們不要。”

大麻藥店東主Jesse Henry說：”開店申請獲准，我們很興奮，可以服務日落區的病人，我們期待成為這社區的好街坊，我們需要時間去證明，會天天向社區展示，我們是好街坊。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。