舊金山規劃委員會一致批准日落區Irving街開大麻藥店（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山規劃委員會週四晚以6票,一致批准在日落區Irving街22街和23街之間開大麻藥店,反對開店的居民表示會上訴。

舊金山日落區居民譚啟欣說:”我覺得很難過,我們日落區居民已經盡力,我們已經盡了很大努力,去表達給他們知道,我們為什麼不喜歡,為何不願意這店開在Irving街,而這些理由跟我們的生活是息息相關的,可是我覺得委員們沒有考慮我們提出的理由。”

譚啟欣續道:”好像所有事情從上面壓下來,這是一場政治遊戲,他們不理會我們的生活,一味說需要開大麻藥店,為何需要呢?我們的社區,我們做過民意調查,我們的社區不需要開大麻藥店,不合適,不可取,我們不要。”

大麻藥店東主Jesse Henry說:”開店申請獲准,我們很興奮,可以服務日落區的病人,我們期待成為這社區的好街坊,我們需要時間去證明,會天天向社區展示,我們是好街坊。”

