舊金山房價不斷升 獨立屋中位價高達127萬（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山的房屋價格近年不斷升,目前市內獨立屋的中位價是多少呢?

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)週四公佈的物業轉手稅資料顯示,2017至18年財政年度,全市總共有9,372宗物業轉手,轉手稅收總額3億元左右,其中接近七成是獨立屋買賣,共有6,344宗。

獨立屋也包括可以獨立買賣的共渡公寓,獨立屋買賣最活躍的地區是近年有許多新興發展的Mission Bay,而金融區南部、South Beach、Market街以南和Potrero Hill區,也有許多房屋買賣。

舊金山獨立屋的中位價繼續升,達到127萬元,較2016至17財政年度增長12%。

朱嘉文說:”房屋中位價格由買賣的地區驅動,如果買賣的是新房子,較新又有各種設施,坐落在價值較高的地區,另一方面如果你在日落區有一棟房子,有自己的空間和地皮,與共渡公寓比起來也很值錢。”

雖然住宅買賣活動仍然熾熱,可是商業樓宇交易活動就明顯冷卻下來,舊金山去年商業樓宇買賣只佔市內所有物業交易的12%。

朱嘉文分析指出,投資者因為經濟增長已經持續一段很長的時間,所以對於高價值的物業投資持審慎態度,由於商業物業轉手稅減少,導致舊金山整體的轉手稅總額減少了約一億元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。