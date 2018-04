By

【KTSF】

舊金山的屋價又再創新高,據Paragon地產公司的分析數據顯示,今年首季,舊金山的房屋中位價已經超越150萬元。

Paragon地產公司分析數據顯示,舊金山獨立屋首季的房屋中位價是161萬美元,較去年首季上升24%,共渡單位的價格是117萬美元,亦較去年同期上升4.5%。

分析指,由於上市出售的房屋少,而需求有增無減,以至房屋價格不斷上升。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。