【KTSF 陳嘉琪報導】

就算樓價有多高,在舊金山置業依然是不少人的目標,最新一份報告指出,單單在2018年上半年,舊金山樓價的中位數就上升205,000元。

房地產公司Paragon發表的最新一分報告顯示,舊金山2017年年底的房價中位數是141.5萬,半年後,房價中位數就上升至162萬,升幅是14.5%,相當驚人。

在共渡公寓方面亦錄得明顯的升幅,由今年年頭的115萬,上升至6月底的122萬,售價中位數上升71,000元。

Paragon在報告中提到,相信舊金山的樓價中位數在下半年不會見到同樣的升幅,因為過去7年,房價總是在春天上升最多。

