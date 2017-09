舊金山應否禁售添加口味煙草產品 明年6月選民定奪（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會6月時一致通過禁止售賣任何添加口味的煙草產品,煙草公司等組織要求推翻禁令,市參議會週二表決通過將推翻禁令的提案,在明年6月交由選民公投決定。

提出禁令的市參事Malia Cohen週二重申企硬聲援禁令,又指煙草公司以青少年,還有少數族裔社區為目標,推銷這些添加了口味的煙草產品,令他們上癮。

Cohen說:”煙草公司以水果、薄荷、糖果口味偽裝產品,就是讓人忽視煙草相關的疾病。”

非裔社區煙草管制會Carol McGruder說:”法律阻不住兒童和社區從街邊商店拿到煙,我成長時便知哪家商店向未成年人士出售煙酒,現在情況稍有改善,但年輕人仍會拿到煙,從商店、兄姐或朋友,有時從家長手上。”

由煙草公司和電子煙商店等團體成立的組織,在上月提出推翻禁令的提案,根據舊金山紀事報報導指,該組織現時收集到約34萬個簽名支持,足夠放在明年6月選票上讓選民表決,又籌得60萬幾元的經費。

該組織發言人表示,口味煙草產品禁令干涉了消費者的選擇自由,又指很多商戶都是以合法售賣煙酒,維持生計。

