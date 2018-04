選舉專輯：舊金山市長候選人李愛晨專訪（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

全城矚目的舊金山市長選舉還有不夠兩個月就舉行,雖然今次補選是填補李孟賢逝世後剩下的任期,只有一年多,但競爭亦相當激烈,一共有8名候選人參選,本台會一連8日為大家帶來他們專訪,候選人當中有一名是華裔女性,她沒有政治背景,亦沒有從政經驗,是什麼原因令她加入選戰呢?

48歲的李愛晨(Ellen Lee Zhou),早上8時多就來到舊金山一個農夫市場,向每名路過的市民介紹自己。

從來沒有競選過公職的李愛晨,在衛生局擔任心理輔導員,本來寂寂無名的她,因為去年舊金山一場”大麻”風波,被推舉出來參選市長。

李愛晨說:”我在美國住了32年,我看到的民主是讓人民有機會發聲,2017年我們反對娛樂用大麻在不同的社區開店,我們的民意是被人抹殺,為什麼呢?因為在600呎,1000呎內,有85%的居民與商戶都反對他們開,法律上他們不應該開下去,但是他們當我們小市民不存在,因為我們的小市民無錢付給政客。”

正正因為這種憤怒及不甘心,李愛晨決定接受挑戰,參選市長,成為今次選戰中,唯一一位華裔候選人。

李愛晨在中國台山出生,5年級就輟學,12歲跟隨父母與弟弟移民來到舊金山,當時一句英語都不懂的李愛晨,在華埠做過車衣工人、賣點心及酒店侍應等,她是靠與酒店同事聊天學英文,後來她先後入讀市立及州立大學,並取得社會工作學士及碩士學位。

李愛晨形容自己是”三無”的候選人,無錢,無權力,無政治背景,連參選市長的6,000多元報名費都是由她的支持者夾錢得來,但同時她亦指自己對參選無懼,無怕,永不後悔,如果當選市長,李愛晨指,首要任務是將良知及道德帶回市府。

李愛晨說:”我是其中一個候選人,只有我你可以相信。”

近年來,舊金山的民選官員不斷投放資源去解決市內的無家可歸者問題,李愛晨卻持有相反意見,她認為正正是因為舊金山為露宿者投放太多資源,反而吸引更多露宿者由其他縣市搬到舊金山。

李愛晨說:”我們無家可歸問題,無一個市長候選人可以解決,因為我們每解決一個無家可歸者,好多無家可歸從其他城市過來,所以要無家可歸

在舊金山絕跡,首先我們要改我們的政綱,不歡迎其他無家可歸者,從其他城市來濫用我們本地人的納稅錢。”

雖然多個選前民調都顯示,李愛晨的支持度三甲不入,但她對於當選仍然是信心十足。

李愛晨說:”今次我出來參選,無論我李愛晨成不成功當選為市長,這不是最重要,最重要的是我們華人看清楚,究竟我們華人是否(候選人)每一次去拉票時,(華人)就被人去宰割,就給他一張票,將來他成為市長或者是市參事時,他就不聽你講,這是最重要。”

李愛晨認為,每次的選舉都是一個好機會,讓選民檢視各個候選人選前選後的表現。

