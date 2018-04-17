選舉專輯：舊金山市長候選人李愛晨專訪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

全城矚目的舊金山市長選舉還有不夠兩個月就舉行，雖然今次補選是填補李孟賢逝世後剩下的任期，只有一年多，但競爭亦相當激烈，一共有8名候選人參選，本台會一連8日為大家帶來他們專訪，候選人當中有一名是華裔女性，她沒有政治背景，亦沒有從政經驗，是什麼原因令她加入選戰呢？

48歲的李愛晨（Ellen Lee Zhou），早上8時多就來到舊金山一個農夫市場，向每名路過的市民介紹自己。

從來沒有競選過公職的李愛晨，在衛生局擔任心理輔導員，本來寂寂無名的她，因為去年舊金山一場”大麻”風波，被推舉出來參選市長。

李愛晨說：”我在美國住了32年，我看到的民主是讓人民有機會發聲，2017年我們反對娛樂用大麻在不同的社區開店，我們的民意是被人抹殺，為什麼呢？因為在600呎，1000呎內，有85%的居民與商戶都反對他們開，法律上他們不應該開下去，但是他們當我們小市民不存在，因為我們的小市民無錢付給政客。”

正正因為這種憤怒及不甘心，李愛晨決定接受挑戰，參選市長，成為今次選戰中，唯一一位華裔候選人。

李愛晨在中國台山出生，5年級就輟學，12歲跟隨父母與弟弟移民來到舊金山，當時一句英語都不懂的李愛晨，在華埠做過車衣工人、賣點心及酒店侍應等，她是靠與酒店同事聊天學英文，後來她先後入讀市立及州立大學，並取得社會工作學士及碩士學位。

李愛晨形容自己是”三無”的候選人，無錢，無權力，無政治背景，連參選市長的6,000多元報名費都是由她的支持者夾錢得來，但同時她亦指自己對參選無懼，無怕，永不後悔，如果當選市長，李愛晨指，首要任務是將良知及道德帶回市府。

李愛晨說：”我是其中一個候選人，只有我你可以相信。”

近年來，舊金山的民選官員不斷投放資源去解決市內的無家可歸者問題，李愛晨卻持有相反意見，她認為正正是因為舊金山為露宿者投放太多資源，反而吸引更多露宿者由其他縣市搬到舊金山。

李愛晨說：”我們無家可歸問題，無一個市長候選人可以解決，因為我們每解決一個無家可歸者，好多無家可歸從其他城市過來，所以要無家可歸

在舊金山絕跡，首先我們要改我們的政綱，不歡迎其他無家可歸者，從其他城市來濫用我們本地人的納稅錢。”

雖然多個選前民調都顯示，李愛晨的支持度三甲不入，但她對於當選仍然是信心十足。

李愛晨說：”今次我出來參選，無論我李愛晨成不成功當選為市長，這不是最重要，最重要的是我們華人看清楚，究竟我們華人是否（候選人）每一次去拉票時，（華人）就被人去宰割，就給他一張票，將來他成為市長或者是市參事時，他就不聽你講，這是最重要。”

李愛晨認為，每次的選舉都是一個好機會，讓選民檢視各個候選人選前選後的表現。

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