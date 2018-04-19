選舉專輯：舊金山市長候選人Richie Greenberg專訪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

眾所周知，舊金山是一向民主黨的票倉，大部分的民選官員都是民主黨人，不過在今次的市長選舉中，就有一名共和黨人參選，企圖打破這種壟斷的局面。

這裡是Richie Greenberg特地為今次市長選舉租的臨時競選辦公室，Greenberg是一個初創公司及小商業的顧問，在舊金山住了17年，身為一個共和黨人，他前年曾經參選第一區，即是列治文區的市參事，不過最後落選。

今次再進一步參選市長，Greenberg表示，是厭倦了民主黨人”空口講白話”的管治方式，每次選舉總是有很多想法，但最後根本沒有解決問題，是時候要作出改變。

Greenberg說：”跟我談過的人，無一個不認同我講的話，我與他人共乘汽車，我將我的競選政綱給他們，我們一起討論，什麼是對他們重要的事，我告訴他們我的想法，每個人下車前，總是舉起大拇指讚我，說百分之百認同我。”

最令Greenberg感到不滿的，是舊金山的庇護城市政策，他指政客將合法移民及非法移民混為一談。

他解釋，特朗普政府搜捕的是一班以非法途徑進入美國的人，有綠卡有簽證的人根本不受影響。

但Greenberg指，民主黨人不但沒釐清兩者的分別，反而只懂譴責聯邦政府。

Greenberg說：”我首先要做的是講清楚，合法及非法移民的分別，我的對手不肯分辨，他們總是叫所有人移民，他們這樣做不單只幫倒忙，沒有幫到我們的移民社區，同時亦製造不必要的恐慌。”

Greenberg亦指，要停止額外撥款去處理無家可歸者問題，他認為露宿者人數有增無減，顯然是現行的政策無成效。

Greenberg說：”無家可歸者問題，我相信太多露宿者原本住在其他城市，後來搬到舊金山，去濫用舊金山提供的資源，這必須要停止，我其中一個政綱是，無論如何禁止露宿者再來舊金山。”

他建議在海旁一帶興建一個臨時的大型收容中心，將所有露宿者一次過送去那裏，再就他們的需求作出應對 。

Greenberg表示，舊金山有約7500名露宿者，但當中3分之1是來自其他城市，因此他會找出露宿者來自何方，然後向他們所屬的城市問責，他認為無理由要舊金山獨自承擔這些露宿者的開支。

Greenberg表示，雖然他是共和黨人，但到目前為止，他收到的回應都是很正面。

Greenberg說：”我不擔心（無人支持），我每日收到電郵、政治捐獻及普通捐款，亦有很多人的鼓勵說話，表示需要改變，我們不可能每次選同樣的人，市府需要新氣象，而我就是改變的領導人。”

Greenberg指，選民選的應該是政綱，不是黨派，亦不是面孔熟悉的人，舊金山有超過4萬名共和黨人，另有10萬人是無黨派選民，因此他認為自己絕對有機會當選。

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