選舉專輯：舊金山市長候選人Richie Greenberg專訪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

眾所周知,舊金山是一向民主黨的票倉,大部分的民選官員都是民主黨人,不過在今次的市長選舉中,就有一名共和黨人參選,企圖打破這種壟斷的局面。

這裡是Richie Greenberg特地為今次市長選舉租的臨時競選辦公室,Greenberg是一個初創公司及小商業的顧問,在舊金山住了17年,身為一個共和黨人,他前年曾經參選第一區,即是列治文區的市參事,不過最後落選。

今次再進一步參選市長,Greenberg表示,是厭倦了民主黨人”空口講白話”的管治方式,每次選舉總是有很多想法,但最後根本沒有解決問題,是時候要作出改變。

Greenberg說:”跟我談過的人,無一個不認同我講的話,我與他人共乘汽車,我將我的競選政綱給他們,我們一起討論,什麼是對他們重要的事,我告訴他們我的想法,每個人下車前,總是舉起大拇指讚我,說百分之百認同我。”

最令Greenberg感到不滿的,是舊金山的庇護城市政策,他指政客將合法移民及非法移民混為一談。

他解釋,特朗普政府搜捕的是一班以非法途徑進入美國的人,有綠卡有簽證的人根本不受影響。

但Greenberg指,民主黨人不但沒釐清兩者的分別,反而只懂譴責聯邦政府。

Greenberg說:”我首先要做的是講清楚,合法及非法移民的分別,我的對手不肯分辨,他們總是叫所有人移民,他們這樣做不單只幫倒忙,沒有幫到我們的移民社區,同時亦製造不必要的恐慌。”

Greenberg亦指,要停止額外撥款去處理無家可歸者問題,他認為露宿者人數有增無減,顯然是現行的政策無成效。

Greenberg說:”無家可歸者問題,我相信太多露宿者原本住在其他城市,後來搬到舊金山,去濫用舊金山提供的資源,這必須要停止,我其中一個政綱是,無論如何禁止露宿者再來舊金山。”

他建議在海旁一帶興建一個臨時的大型收容中心,將所有露宿者一次過送去那裏,再就他們的需求作出應對 。

Greenberg表示,舊金山有約7500名露宿者,但當中3分之1是來自其他城市,因此他會找出露宿者來自何方,然後向他們所屬的城市問責,他認為無理由要舊金山獨自承擔這些露宿者的開支。

Greenberg表示,雖然他是共和黨人,但到目前為止,他收到的回應都是很正面。

Greenberg說:”我不擔心(無人支持),我每日收到電郵、政治捐獻及普通捐款,亦有很多人的鼓勵說話,表示需要改變,我們不可能每次選同樣的人,市府需要新氣象,而我就是改變的領導人。”

Greenberg指,選民選的應該是政綱,不是黨派,亦不是面孔熟悉的人,舊金山有超過4萬名共和黨人,另有10萬人是無黨派選民,因此他認為自己絕對有機會當選。

