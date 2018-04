選舉專輯：舊金山市長候選人Michelle Bravo專訪（視頻）

By

舊金山市長補選中,其中一名候選人是市民大眾都非常陌生的名字,她無參加過市內的示威集會,亦不是社區活躍份子,工作與政治更沒有關連,究竟她為什麼要參選呢?

Michelle Bravo這個名字,相信對大部分舊金山居民來講都很陌生,Bravo在日落區長大,年輕時曾經是海軍士兵,現在是執業健康治療師,在市中心開了一間診所。

Bravo表示,保障舊金山市民的健康,是驅使她參選的原因之一。

Bravo認為,街上的露宿者太多,市府的政策久久未有成效,這班露宿者不但自己不健康,還嚴重危害到其他人的安危。

Bravo說:”當我們行出門口,就見到糞便、尿液及針筒,對長者健康有影響,華埠是一個密度很高的地方,當家人走到街上,小孩有機會碰到針筒,長者一跌倒,可能被針筒所傷,或者碰到糞便,這令我很擔心。”

Bravo表示,市府大約投放了3億元去解決無家可歸者問題,都未見實際成效,究竟這筆錢用在哪裡呢?Bravo認為是時候要核數,查清每間收到撥款的機構是怎樣利用這筆錢。

她希望市府能有更高的透明度,讓市民有機會參與當中的每一環。

Bravo的另一個參選原因是不滿舊金山警察局配備電擊槍,她認為電擊槍的殺傷力太強,警員要學的是如何和平解決突發事件,而不是以暴易暴。

Bravo說:”我是一個按摩師,關注人及他們的身體,我很擔心這些武器,我不想警察局配備電擊槍,如果我當選市長,我不會讓警察局用電擊槍,甚或不准用稅收來購買,我們不需要電擊槍。”

Bravo表示,從一個小市民的角度出發,她所關注的是每日在街上發生的事,並不是遠在白宮,特朗普總統講的一句話。

她認為舊金山受干擾,市府並沒有處理對市民切身的事。

Bravo說:”市府的集中力繼續被干擾,好像是特朗普總統,近來我們又禁動物皮草產品,這些都分散了市府處理真正問題的注意力,舊金山愈來愈差,露宿者、垃圾及糞便,已經受夠了。”

作為政治新鮮人,Bravo表示,她的最大優勢是沒有大財團的支持,亦沒有任何利益衝突,只是小市民抱著一顆想改變的心。

Bravo說:”最後,我想讓市民知道,我無被發展商收買,亦無被任何人收買,選了我,就只有我,我會盡全力,不分晝夜工作,去解決問題,如果我解決不到,會尋找可以幫我解決問題的人。”

Bravo認為,市長不是萬能,要有人協助和分擔事長的工作,因此她提出增設副市長一職,負責起草新法例,與市長裏應外合。

