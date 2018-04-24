選舉專輯：舊金山市長候選人Michelle Bravo專訪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長補選中，其中一名候選人是市民大眾都非常陌生的名字，她無參加過市內的示威集會，亦不是社區活躍份子，工作與政治更沒有關連，究竟她為什麼要參選呢？

Michelle Bravo這個名字，相信對大部分舊金山居民來講都很陌生，Bravo在日落區長大，年輕時曾經是海軍士兵，現在是執業健康治療師，在市中心開了一間診所。

Bravo表示，保障舊金山市民的健康，是驅使她參選的原因之一。

Bravo認為，街上的露宿者太多，市府的政策久久未有成效，這班露宿者不但自己不健康，還嚴重危害到其他人的安危。

Bravo說：”當我們行出門口，就見到糞便、尿液及針筒，對長者健康有影響，華埠是一個密度很高的地方，當家人走到街上，小孩有機會碰到針筒，長者一跌倒，可能被針筒所傷，或者碰到糞便，這令我很擔心。”

Bravo表示，市府大約投放了3億元去解決無家可歸者問題，都未見實際成效，究竟這筆錢用在哪裡呢？Bravo認為是時候要核數，查清每間收到撥款的機構是怎樣利用這筆錢。

她希望市府能有更高的透明度，讓市民有機會參與當中的每一環。

Bravo的另一個參選原因是不滿舊金山警察局配備電擊槍，她認為電擊槍的殺傷力太強，警員要學的是如何和平解決突發事件，而不是以暴易暴。

Bravo說：”我是一個按摩師，關注人及他們的身體，我很擔心這些武器，我不想警察局配備電擊槍，如果我當選市長，我不會讓警察局用電擊槍，甚或不准用稅收來購買，我們不需要電擊槍。”

Bravo表示，從一個小市民的角度出發，她所關注的是每日在街上發生的事，並不是遠在白宮，特朗普總統講的一句話。

她認為舊金山受干擾，市府並沒有處理對市民切身的事。

Bravo說：”市府的集中力繼續被干擾，好像是特朗普總統，近來我們又禁動物皮草產品，這些都分散了市府處理真正問題的注意力，舊金山愈來愈差，露宿者、垃圾及糞便，已經受夠了。”

作為政治新鮮人，Bravo表示，她的最大優勢是沒有大財團的支持，亦沒有任何利益衝突，只是小市民抱著一顆想改變的心。

Bravo說：”最後，我想讓市民知道，我無被發展商收買，亦無被任何人收買，選了我，就只有我，我會盡全力，不分晝夜工作，去解決問題，如果我解決不到，會尋找可以幫我解決問題的人。”

Bravo認為，市長不是萬能，要有人協助和分擔事長的工作，因此她提出增設副市長一職，負責起草新法例，與市長裏應外合。

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