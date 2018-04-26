選舉專輯：舊金山市長候選人里諾專訪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山8名市長候選人當中，里諾（Mark Leno）的從政經驗最豐富，有近20年，他擔任過市參事、州眾議員及州參議員，舊金山市長可以說是他政途中的最後一塊拼圖，不過他無因為過往經驗怠慢競選工作，反而一切從零開始。

州參議員的任期屆滿後，里諾全面回歸舊金山，他於去年5月最先遞表，參加2019年的市長選舉，不過李孟賢突然逝世，兩年的競選 ，縮短至幾個月的時間，里諾表示，除了繼續擔任小商業老闆外，大部分的時間他就落區拉票。

過去一個月，里諾親自到訪日落區、 列治文區、Ocean大道、 San Bruno大道以及華埠等，與居民見面，他表示，40年過去，但想服務市民的初衷從未改變。

里諾說：”我已經16年無在市府任職，我從州府帶回我的專長，我的經驗及知識，對舊金山可能有優勢，我帶來新的視野，新的角度，讓我們徹底改革，改變市府一向前進的方向。”

里諾是州參眾兩院第一個同志議員，他憶述，早在80、90年代，當同性婚姻仍未合法，社區仍未有足夠的諒解，他親身經歷過，親眼見過有人因為同志身份被人打，被人歧視，這一段經歷令他立志要照顧弱勢社群。

里諾說：”我是同志，亦是猶太裔，我一向都屬於小眾社區，與其他人一樣面對同樣的困難，我想到的是，當小眾合作，我們會更有力量，不是要互相對抗，建立起組織會有力量。”

里諾認為，3年前，他與華裔社區爭取改革Ellis Act艾莉斯法，保障市內的散房戶免受逼遷，正正是小眾團結的勝利。

當時有大批舊金山華裔居民去到州府請願，里諾指，那個情景令他一生難忘。

里諾說：”社區住客聯會的會員前往沙加緬度，反駁及支持法案，他們用親身經歷作證，我們最後勝出 ，當時無人認為我們會贏，因為整個行業對抗我們，但我們成功保護租客。”

里諾指，保護租客的措施仍未足夠，他提出市府應該多購買一些受租管保護的小型房屋大廈。

里諾說：”因為有些住在租管單位的租客可能被炒樓影響，有人會買他們住的大廈，再轉手，賺取快錢，我想購買這些大廈，市府就能確保大廈永久是可負擔房屋。”

多年以來，里諾成功爭取市內每個房屋項目必須要有可負擔房屋，他與李孟賢合作，在市內興建3,300個房屋單位，並成功遊說州長布朗撥出5億元作為資金，又一手成立移民權益委員會，與前市參事鄧式美合作，要求每個重要部門的文件，都必須要翻譯成包括中文的版本。

里諾說：”去修補世界，這句話在我的血液里，不論是公共服務，還是社區服務，我都會為我愛的城市付出，永恆不變，因為服務，是我賴以為生的本能。”

作為今次選舉的重量級候選人，以及熱門之一，里諾作出兩個承諾，包括在2019年前解決無家可歸者問題，第二 向一班願意學習的學生，保證會有市立或州立大學學位，並免費入讀。

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