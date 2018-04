選舉專輯：舊金山市長候選人里諾專訪（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山8名市長候選人當中,里諾(Mark Leno)的從政經驗最豐富,有近20年,他擔任過市參事、州眾議員及州參議員,舊金山市長可以說是他政途中的最後一塊拼圖,不過他無因為過往經驗怠慢競選工作,反而一切從零開始。

州參議員的任期屆滿後,里諾全面回歸舊金山,他於去年5月最先遞表,參加2019年的市長選舉,不過李孟賢突然逝世,兩年的競選 ,縮短至幾個月的時間,里諾表示,除了繼續擔任小商業老闆外,大部分的時間他就落區拉票。

過去一個月,里諾親自到訪日落區、 列治文區、Ocean大道、 San Bruno大道以及華埠等,與居民見面,他表示,40年過去,但想服務市民的初衷從未改變。

里諾說:”我已經16年無在市府任職,我從州府帶回我的專長,我的經驗及知識,對舊金山可能有優勢,我帶來新的視野,新的角度,讓我們徹底改革,改變市府一向前進的方向。”

里諾是州參眾兩院第一個同志議員,他憶述,早在80、90年代,當同性婚姻仍未合法,社區仍未有足夠的諒解,他親身經歷過,親眼見過有人因為同志身份被人打,被人歧視,這一段經歷令他立志要照顧弱勢社群。

里諾說:”我是同志,亦是猶太裔,我一向都屬於小眾社區,與其他人一樣面對同樣的困難,我想到的是,當小眾合作,我們會更有力量,不是要互相對抗,建立起組織會有力量。”

里諾認為,3年前,他與華裔社區爭取改革Ellis Act艾莉斯法,保障市內的散房戶免受逼遷,正正是小眾團結的勝利。

當時有大批舊金山華裔居民去到州府請願,里諾指,那個情景令他一生難忘。

里諾說:”社區住客聯會的會員前往沙加緬度,反駁及支持法案,他們用親身經歷作證,我們最後勝出 ,當時無人認為我們會贏,因為整個行業對抗我們,但我們成功保護租客。”

里諾指,保護租客的措施仍未足夠,他提出市府應該多購買一些受租管保護的小型房屋大廈。

里諾說:”因為有些住在租管單位的租客可能被炒樓影響,有人會買他們住的大廈,再轉手,賺取快錢,我想購買這些大廈,市府就能確保大廈永久是可負擔房屋。”

多年以來,里諾成功爭取市內每個房屋項目必須要有可負擔房屋,他與李孟賢合作,在市內興建3,300個房屋單位,並成功遊說州長布朗撥出5億元作為資金,又一手成立移民權益委員會,與前市參事鄧式美合作,要求每個重要部門的文件,都必須要翻譯成包括中文的版本。

里諾說:”去修補世界,這句話在我的血液里,不論是公共服務,還是社區服務,我都會為我愛的城市付出,永恆不變,因為服務,是我賴以為生的本能。”

作為今次選舉的重量級候選人,以及熱門之一,里諾作出兩個承諾,包括在2019年前解決無家可歸者問題,第二 向一班願意學習的學生,保證會有市立或州立大學學位,並免費入讀。

