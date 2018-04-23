選舉專輯：舊金山市長候選人布里德專訪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

前舊金山市長李孟賢去年12月突然逝世後，本來知名度不高的市參議會主席布里德（London Breed）一夜成名，成為代理市長，隨後更宣布競選市長，一向與華裔社區交流不算頻繁的布里德，又怎樣爭取華裔選民的支持呢？

布里德宣布參選後，多次去到市內的華人社區拉票，這一天，支持者為布里德在列治文區舉行造勢大會。

布里德在舊金山土生土長，來自低收入家庭，住在公共房屋。

布里德表示，她長大的環境充滿暴力及絕望，在一班社區人士的幫助下，才有機會讀大學，因此她立志要回饋社區。

布里德認為，她的經歷讓她更明白基層家庭的需要及價值，這不是其他候選人能體會的。

布里德說：”舊金山的價值不只限於一些本國的紀念碑和高樓大廈，我們受認可是因為一班優秀的居民，我知道大家合作一定會有一番好作為。”

非洲裔的布里德，去年贊成加快推動娛樂用大麻的本地立法，不過為了得到華裔選民的支持，她參選後就提出禁止在華埠開大麻店。

布里德表示，她從無想過參選市長，因此她認為現在開始與華裔居民多交流仍然不算遲。

布里德說：”我希望讓華裔社區知道，我在此為他們服務，我已經準備好要帶領舊金山，確保不會有人被冷漠，我代表的是所有舊金山市民，我不認為是太遲與華裔居民接觸。”

不過布里德幾年前與亞裔社區曾經發生一點小摩擦，她在一個訪問中曾經指出，有一個族裔和組織壟斷市內大部份的可負擔房屋。

雖然布里德無說明是哪一個族裔，但外界都認為她指的是亞裔社區。

布里德承認當日是用錯詞語，而她其實指的是一間機構，並不是族裔，她再一次就她的言論道歉。

布里德說：”我指的其實是一個特定機構，當年令我有點不滿，但我的說話是被誤解，我道過歉，亦想再次道歉，如果有人被我的話冒犯到，這不是有意去冒犯或侮辱任何人。”

布里德指，如果當選後，重點解決的將會房屋問題，除了翻新的公屋外，她亦會同時為中等收入和低收入階層興建房屋，因為她覺得 市內一直忽略中等收入家庭的需要。”

布里德說：”有需要去找出一些未有被充分利用的土地，去興建更多房屋，是我推動市府去買位於Haight夾Stanyan的麥當勞，這是無人想過的，我們在那裏將會百分之百可負擔房屋，我們要更有創意去找不同機會去興建房屋。”

另外，布里德表示，治安亦是另一個重要議題，她提出在2019前額外增聘200名警員，並設立一個名為社區檢控官的職位，負責處理各社區一些涉及輕罪的案件。

由布里德宣布競選起，坊間多個民調顯示，她都是熱門人選之一，她更獲得矽谷億萬富翁Ron Conway的支持。

過去幾任的舊金山市長都得到Conway的支持，當選後，施政一般都被親大企業。

不過布里德指，她只將Conway視作普通支持者，希望選民留意到的是，其他華裔民選官員，如邱信福及朱嘉文都支持她競選。