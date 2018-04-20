選舉專輯：舊金山市長候選人金貞妍專訪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

還有不夠兩個月就是舊金山市長補選，前年競選州參議員，最終以些微票數落敗的市參事金貞妍（Jane Kim）亦是候選人之一，究竟是甚麼原因推動她再接再厲呢？

舊金山華埠可以說是金貞妍政途的起步點，韓國裔的金貞妍回憶起，當初為了能協助更多的移民家庭，她大學畢業後，選擇在華協中心擔任社區聯絡員，幫助低收入的青少年及家庭。

她探望長者，與青年一起掃街，真正落手落腳由社區做起。

金貞妍表示，從華裔家庭身上，學到的堅毅不屈，令她一生受用。

金貞妍說：”他們啟發我，作為一個亞裔美國人要發聲，為社區爭取福利，目睹他們請願及組織起來，令我更勇敢為社區挺身而出。”

幫到人的滿足感，令金貞妍想服務更多人，於是她競選校區委員及市參事，州參議員以至是市長，金貞妍指，今次已經是她第6次競選。

金貞妍說：”我參選因為我熱愛我的工作，我承諾過要服務我的社區，我的城市，更重要的是需要有代表，為兒童、家庭及長者發聲，我想為舊金山奮鬥，我想繼續讓這個地方成為我們的安樂窩。”

過去10年，金貞妍將她的想法化作行動，先是爭取提升最低時薪至15元，提升房屋項目中的可負擔房屋比例，涵蓋低收入及中等收入家庭，到前年成功爭取本地居民免費就讀市立大學。

金貞妍亦同樣重視大企業及商戶，10年前，總部位於舊金山南Market區的Twitter，有意搬遷至中半島Brisbane市，最後金貞妍成功遊說推特留下。

另外，舊金山巨人隊在AT&T公園的主場附近興建大型房屋項目，原本可負擔房屋的比例只有33%，但金貞妍認為比例可再提升，最終雙方協商至40%。

金貞妍說：”我同樣支持商戶及雇主，實際上，他們是我們的一部份，令舊金山繁榮及富有，我之所以能實現免費讀市立大學，是因為我們請求企業，將盈餘回饋多一點給社會，令舊金山更好，我的提案能成功全賴企業的配合。”

金貞妍表示，她當選後的首要任務是清潔街道，聘請多一倍的清潔工，撥款購買多一倍的流動洗手間，希望還原乾淨的舊金山，其次的是解決無家可歸者及房屋危機。

金貞妍承認，今次的選舉競爭很激烈，不同民調顯示，她的支持度有高有低，但從政10年的經驗告訴她，就算不被看好，都不可以輕易放棄。

金貞妍說：”從政的最難一課是不要怕輸，如果你怕輸，你永遠不會有機會贏。”

金貞妍形容自己是鬥士，不斷爭取應有的權利，希望選民投票前看看她過的政績。

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