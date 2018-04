選舉專輯：舊金山市長候選人金貞妍專訪（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

還有不夠兩個月就是舊金山市長補選,前年競選州參議員,最終以些微票數落敗的市參事金貞妍(Jane Kim)亦是候選人之一,究竟是甚麼原因推動她再接再厲呢?

舊金山華埠可以說是金貞妍政途的起步點,韓國裔的金貞妍回憶起,當初為了能協助更多的移民家庭,她大學畢業後,選擇在華協中心擔任社區聯絡員,幫助低收入的青少年及家庭。

她探望長者,與青年一起掃街,真正落手落腳由社區做起。

金貞妍表示,從華裔家庭身上,學到的堅毅不屈,令她一生受用。

金貞妍說:”他們啟發我,作為一個亞裔美國人要發聲,為社區爭取福利,目睹他們請願及組織起來,令我更勇敢為社區挺身而出。”

幫到人的滿足感,令金貞妍想服務更多人,於是她競選校區委員及市參事,州參議員以至是市長,金貞妍指,今次已經是她第6次競選。

金貞妍說:”我參選因為我熱愛我的工作,我承諾過要服務我的社區,我的城市,更重要的是需要有代表,為兒童、家庭及長者發聲,我想為舊金山奮鬥,我想繼續讓這個地方成為我們的安樂窩。”

過去10年,金貞妍將她的想法化作行動,先是爭取提升最低時薪至15元,提升房屋項目中的可負擔房屋比例,涵蓋低收入及中等收入家庭,到前年成功爭取本地居民免費就讀市立大學。

金貞妍亦同樣重視大企業及商戶,10年前,總部位於舊金山南Market區的Twitter,有意搬遷至中半島Brisbane市,最後金貞妍成功遊說推特留下。

另外,舊金山巨人隊在AT&T公園的主場附近興建大型房屋項目,原本可負擔房屋的比例只有33%,但金貞妍認為比例可再提升,最終雙方協商至40%。

金貞妍說:”我同樣支持商戶及雇主,實際上,他們是我們的一部份,令舊金山繁榮及富有,我之所以能實現免費讀市立大學,是因為我們請求企業,將盈餘回饋多一點給社會,令舊金山更好,我的提案能成功全賴企業的配合。”

金貞妍表示,她當選後的首要任務是清潔街道,聘請多一倍的清潔工,撥款購買多一倍的流動洗手間,希望還原乾淨的舊金山,其次的是解決無家可歸者及房屋危機。

金貞妍承認,今次的選舉競爭很激烈,不同民調顯示,她的支持度有高有低,但從政10年的經驗告訴她,就算不被看好,都不可以輕易放棄。

金貞妍說:”從政的最難一課是不要怕輸,如果你怕輸,你永遠不會有機會贏。”

金貞妍形容自己是鬥士,不斷爭取應有的權利,希望選民投票前看看她過的政績。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。