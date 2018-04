選舉專輯：舊金山市長候選人Angela Alioto專訪（視頻）

By

舊金山6月的市長補選中,最年長的候選人已經有69歲,這名候選人曾兩度競選市長落敗,淡出舊金山政壇超過十年,究竟什麼原因令她復出呢?

這一天,Angela Alioto來到舊金山列治文區,與商戶及居民見面,亦回憶起她小時候在這裡生活的點點滴滴。

Alioto是在舊金山土生土長的意大利裔,父親是舊金山第36任市長Joseph Alioto,她長大後亦繼承父業從政,在80年至90年代,她擔任市參事及市參議會主席,淡出政壇後,Alioto開了一間律師行,成為執業大律師。

闊別舊金山政壇十多年的Alioto,什麼原因令她”重出江湖”呢?

Alioto說:”舊金山太骯髒,有太多可憐的人住在街上,推動我參選的原因是無家可歸者、骯髒的街道以及罪案,參選的犧牲是很大,我有美滿的人生,是真的,但若當選成為舊金山市長,我絕對感到很榮幸,因為我知道我可以解決以上問題。”

Alioto指,過去十多年雖然無擔任公職,但她每一天都留意舊金山各方面的發展,她指出,舊金山現時的確投放了很多資源協助無家可歸者,但實際上作用不大,街上的露宿者反而愈來愈多。

Alioto認為,是她才知道怎樣解決露宿者問題。

2004年,時任市長紐森,任命當時已經卸任市參事的Alioto領導一個十多人的小組,為協助無家可歸者定下一個十年計劃,在2004至2012年間,該計劃成功幫助超過11,000名露宿者找到永久房屋。

Alioto說:”我知道成功的方程式,48小時內將露宿者移離街上,根據他們的需要,讓相應的政府部門協助他們,可能是衛生局,亦可能是永久房屋,過程中完全無浪費錢,這100億的預算案中,我們浪費很多錢,問題的關鍵在於永久房屋。”

效法當年的解決辦法,Alioto認為,市府應該興建更多混合收入階層的房屋大廈,一次過滿足不同家庭的需要,一座大廈中有齊分配給無家可歸者、低收入家庭以及是市價出售的單位。

除了露宿者問題外,Alioto表示,在擔任市參事期間,亦推出多條重大的法例,例如是禁止煙草商在市府物業上賣廣告,以及在市內所有餐廳禁煙等,令舊金山成為全美首個實施這個禁令的城市。

此外,Alioto亦成立了舊金山電影及青年委員會。

Alioto認為,沒有人比她更愛、更深入認識舊金山,因此就算競選市長兩度失敗,她亦要參選第三次,她深信自己今次一定會當選。

Alioto說:”讓我告訴你,我做事未試過做第一次就成功,不論是參加選舉,或者是考大律師,這都是我生命中重要的事,我會堅持到底,我相信我今次會當選。”

Alioto指,如果她最後落選,舊金山的情況,不論是房屋問題、無家可歸者問題,又或是治安問題,都一定會越來越差。

