選舉專輯：舊金山市長候選人Angela Alioto專訪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山6月的市長補選中，最年長的候選人已經有69歲，這名候選人曾兩度競選市長落敗，淡出舊金山政壇超過十年，究竟什麼原因令她復出呢？

這一天，Angela Alioto來到舊金山列治文區，與商戶及居民見面，亦回憶起她小時候在這裡生活的點點滴滴。

Alioto是在舊金山土生土長的意大利裔，父親是舊金山第36任市長Joseph Alioto，她長大後亦繼承父業從政，在80年至90年代，她擔任市參事及市參議會主席，淡出政壇後，Alioto開了一間律師行，成為執業大律師。

闊別舊金山政壇十多年的Alioto，什麼原因令她”重出江湖”呢？

Alioto說：”舊金山太骯髒，有太多可憐的人住在街上，推動我參選的原因是無家可歸者、骯髒的街道以及罪案，參選的犧牲是很大，我有美滿的人生，是真的，但若當選成為舊金山市長，我絕對感到很榮幸，因為我知道我可以解決以上問題。”

Alioto指，過去十多年雖然無擔任公職，但她每一天都留意舊金山各方面的發展，她指出，舊金山現時的確投放了很多資源協助無家可歸者，但實際上作用不大，街上的露宿者反而愈來愈多。

Alioto認為，是她才知道怎樣解決露宿者問題。

2004年，時任市長紐森，任命當時已經卸任市參事的Alioto領導一個十多人的小組，為協助無家可歸者定下一個十年計劃，在2004至2012年間，該計劃成功幫助超過11,000名露宿者找到永久房屋。

Alioto說：”我知道成功的方程式，48小時內將露宿者移離街上，根據他們的需要，讓相應的政府部門協助他們，可能是衛生局，亦可能是永久房屋，過程中完全無浪費錢，這100億的預算案中，我們浪費很多錢，問題的關鍵在於永久房屋。”

效法當年的解決辦法，Alioto認為，市府應該興建更多混合收入階層的房屋大廈，一次過滿足不同家庭的需要，一座大廈中有齊分配給無家可歸者、低收入家庭以及是市價出售的單位。

除了露宿者問題外，Alioto表示，在擔任市參事期間，亦推出多條重大的法例，例如是禁止煙草商在市府物業上賣廣告，以及在市內所有餐廳禁煙等，令舊金山成為全美首個實施這個禁令的城市。

此外，Alioto亦成立了舊金山電影及青年委員會。

Alioto認為，沒有人比她更愛、更深入認識舊金山，因此就算競選市長兩度失敗，她亦要參選第三次，她深信自己今次一定會當選。

Alioto說：”讓我告訴你，我做事未試過做第一次就成功，不論是參加選舉，或者是考大律師，這都是我生命中重要的事，我會堅持到底，我相信我今次會當選。”

Alioto指，如果她最後落選，舊金山的情況，不論是房屋問題、無家可歸者問題，又或是治安問題，都一定會越來越差。

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