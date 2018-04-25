選舉專輯：舊金山市長候選人Amy Farah Weiss專訪（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

無家可歸者是舊金山市府重點解決的問題之一，而在6月的市長補選中，有一位候選人因為不滿市府未有真正幫到露宿者而決定參選，並已經計劃好一系列的措施去協助露宿者。

Amy Farah Weiss是社區活躍份子，她要求在舊金山Costco附近一帶做訪問，因為這裏有很多露宿者紮營，他們正正是她參選的原因。

Weiss表示，她曾多次與市府聯絡，希望提交對此問題的解決方案，但市府無理會，因此她知道，只有參選市長，才能引起大家的注意力，只有成為市長，才真正解決到問題。

Weiss說：”我只想落手落腳做，但我卻見到市府一次又一次阻止我，這是李孟賢的團隊，不跟我合作，反而決定投放很多錢給工務局及警察局，是3,000萬一年，就是將露宿者移到兩個街口外。”

兩年半前，Weiss開始協助無家可歸者，去他們生活的地方，了解他們的背景。

Weiss表示，她與見過的露宿者都成為朋友，記得每個人的名字，生病時互相照顧。

她認為，自己是所有候選人當中，最了解露宿者的需要，亦知道如何解決無家可歸者問題。

Weiss指，如果現在有人願意讓她負責解決無家可歸者問題，她願意即時退選。

Weiss說：”我講過我會退選，不再拉票，著手幫助露宿者，如果我從企業身上取得1,500萬，同時得到市府的支持，與利用土地的權力，我想領導這個計劃，與誰合作都可以。”

Weiss表示，很多人以為無家可歸者是一個不能解決的問題，但Weiss認為她可以，亦已經有一系列的計劃。

她首先會做的是改變庇護中心的運作方式，Weiss指，現時的庇護中心管制太多，每日至少點名3次，妨礙了一個人的正常生活，間接趕走露宿者，她會改成三星期，與入住者開一次會，再幫他們找永久房屋。”

Weiss說：”市內的情況是，我們有很多空置的房屋及商鋪，而大部分都是刻意被丟空的，我會跟業主講，我們想用空置的地方提供就業機會，穩定房屋市場，當然會給你們補償，我們想和你合作，很想活化這些空間。”

Weiss表示，挑選市長並不是選最有名氣的人，而是最有能力的人，因此她在網上設置了一個列表 ，競選承諾追蹤列表，讓選民知道當選市長的人，究竟在任期內有沒有守承諾。

Weiss說：”這是一個機會，讓所有舊金山居民發聲，什麼是他們最關心的事，因此設立了這個列表，這可以監督當選市長的人，因為2019年還有另一個市長選舉，讓我釐清一點，我想幫助當選的人成功。”

今次是Weiss第二次參選市長，2015年，她得到超過23,000票，排在第三。

Weiss表示，就算選民不選她為第一選擇，都請考慮將她放在第二或第三順位，因為她每得一票，都間接向市府反映，有人同意她的政綱，不要再忽略民意。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。