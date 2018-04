選舉專輯：舊金山市長候選人Amy Farah Weiss專訪（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

無家可歸者是舊金山市府重點解決的問題之一,而在6月的市長補選中,有一位候選人因為不滿市府未有真正幫到露宿者而決定參選,並已經計劃好一系列的措施去協助露宿者。

Amy Farah Weiss是社區活躍份子,她要求在舊金山Costco附近一帶做訪問,因為這裏有很多露宿者紮營,他們正正是她參選的原因。

Weiss表示,她曾多次與市府聯絡,希望提交對此問題的解決方案,但市府無理會,因此她知道,只有參選市長,才能引起大家的注意力,只有成為市長,才真正解決到問題。

Weiss說:”我只想落手落腳做,但我卻見到市府一次又一次阻止我,這是李孟賢的團隊,不跟我合作,反而決定投放很多錢給工務局及警察局,是3,000萬一年,就是將露宿者移到兩個街口外。”

兩年半前,Weiss開始協助無家可歸者,去他們生活的地方,了解他們的背景。

Weiss表示,她與見過的露宿者都成為朋友,記得每個人的名字,生病時互相照顧。

她認為,自己是所有候選人當中,最了解露宿者的需要,亦知道如何解決無家可歸者問題。

Weiss指,如果現在有人願意讓她負責解決無家可歸者問題,她願意即時退選。

Weiss說:”我講過我會退選,不再拉票,著手幫助露宿者,如果我從企業身上取得1,500萬,同時得到市府的支持,與利用土地的權力,我想領導這個計劃,與誰合作都可以。”

Weiss表示,很多人以為無家可歸者是一個不能解決的問題,但Weiss認為她可以,亦已經有一系列的計劃。

她首先會做的是改變庇護中心的運作方式,Weiss指,現時的庇護中心管制太多,每日至少點名3次,妨礙了一個人的正常生活,間接趕走露宿者,她會改成三星期,與入住者開一次會,再幫他們找永久房屋。”

Weiss說:”市內的情況是,我們有很多空置的房屋及商鋪,而大部分都是刻意被丟空的,我會跟業主講,我們想用空置的地方提供就業機會,穩定房屋市場,當然會給你們補償,我們想和你合作,很想活化這些空間。”

Weiss表示,挑選市長並不是選最有名氣的人,而是最有能力的人,因此她在網上設置了一個列表 ,競選承諾追蹤列表,讓選民知道當選市長的人,究竟在任期內有沒有守承諾。

Weiss說:”這是一個機會,讓所有舊金山居民發聲,什麼是他們最關心的事,因此設立了這個列表,這可以監督當選市長的人,因為2019年還有另一個市長選舉,讓我釐清一點,我想幫助當選的人成功。”

今次是Weiss第二次參選市長,2015年,她得到超過23,000票,排在第三。

Weiss表示,就算選民不選她為第一選擇,都請考慮將她放在第二或第三順位,因為她每得一票,都間接向市府反映,有人同意她的政綱,不要再忽略民意。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。