李孟賢到華埠購物支持小商業 曾探望車禍傷者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長李孟賢(Ed Lee)週三突然到華埠多間商戶購物,宣傳ㄧ個名為”Shop and Dine in the 49″的計劃,鼓勵居民和遊客多光顧市內的小商業。

週三是冬至,市長李孟賢亦選擇了這天到訪華埠,親近市民,李孟賢首先去了花園角附近的華盛頓茶餐廳,用了20元買了一個蛋糕及他最愛食的焗叉燒包及火腿蛋包。

沿路李孟賢又買了一盒糯米磁及一枝豉油,總共消費了幾十元,每到一間店鋪,市長都親自在店鋪門上貼上這個鼓勵消費的貼紙。

市長最後去了Stockton街的檀島茶餐廳,與華埠一些社區代表一起喝港式奶茶。

李孟賢說:”來到華埠,總是令我感到很窩心,因為這裏是ㄧ個有活力的社區,我可以用上ㄧ天的時間,在麵包店餐廳內吃東西亦都很滿足,我同樣希望大家都享受這個社區,其中ㄧ個方法就是支持我們的商業,所以我們市內每個社區都有這個計劃。”

檀島茶餐廳的門外,正正是上週五造成10人受傷的交通意外現場,華埠街坊會主席李兆祥即場向李孟賢提出,要在華埠巴士站增設一些保護設施,例如一些鐵柱,就算有意外發生亦可以先減低撞擊力。

李孟賢形容事件是不幸的意外 ,他收到建議後表示會研究如何改善華埠的交通設施。

李孟賢亦透露,在週三早上已親到醫院探望兩名仍在留醫,姓許及姓郭的婆婆。

李孟賢說:”她們的情況良好,心情亦不錯,不但因為見到我,同時是收到很多人的祝福,她們是康復中,其中ㄧ位92歲,另ㄧ位75歲,她們都很強壯,我們繼續為她們送上祝福及支持。”

