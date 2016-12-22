李孟賢到華埠購物支持小商業 曾探望車禍傷者（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長李孟賢（Ed Lee）週三突然到華埠多間商戶購物，宣傳ㄧ個名為”Shop and Dine in the 49″的計劃，鼓勵居民和遊客多光顧市內的小商業。

週三是冬至，市長李孟賢亦選擇了這天到訪華埠，親近市民，李孟賢首先去了花園角附近的華盛頓茶餐廳，用了20元買了一個蛋糕及他最愛食的焗叉燒包及火腿蛋包。

沿路李孟賢又買了一盒糯米磁及一枝豉油，總共消費了幾十元，每到一間店鋪，市長都親自在店鋪門上貼上這個鼓勵消費的貼紙。

市長最後去了Stockton街的檀島茶餐廳，與華埠一些社區代表一起喝港式奶茶。

李孟賢說：”來到華埠，總是令我感到很窩心，因為這裏是ㄧ個有活力的社區，我可以用上ㄧ天的時間，在麵包店餐廳內吃東西亦都很滿足，我同樣希望大家都享受這個社區，其中ㄧ個方法就是支持我們的商業，所以我們市內每個社區都有這個計劃。”

檀島茶餐廳的門外，正正是上週五造成10人受傷的交通意外現場，華埠街坊會主席李兆祥即場向李孟賢提出，要在華埠巴士站增設一些保護設施，例如一些鐵柱，就算有意外發生亦可以先減低撞擊力。

李孟賢形容事件是不幸的意外 ，他收到建議後表示會研究如何改善華埠的交通設施。

李孟賢亦透露，在週三早上已親到醫院探望兩名仍在留醫，姓許及姓郭的婆婆。

李孟賢說：”她們的情況良好，心情亦不錯，不但因為見到我，同時是收到很多人的祝福，她們是康復中，其中ㄧ位92歲，另ㄧ位75歲，她們都很強壯，我們繼續為她們送上祝福及支持。”

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