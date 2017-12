By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長李孟賢週三正式簽署落實娛樂用大麻法例,法例將於明年1月5日生效。

對於有華裔居民表示,會提出申請罷免李孟賢,市長李孟賢回應指,不知道有人申請罷免他,並表示,有關娛樂用大麻的爭論已經完結。

市長李孟賢說:”我不知道關於罷免的事,但我知道不同的團體、不同的社區對大麻有強烈的情緒,有人想要多監管,有人要放鬆限制,最後市參議會同意以10比1票通過這條法例,我在一個半小時前已簽署法例,因為我相信圍繞大麻,尤其是娛樂用大麻的爭論已經完結。”

有華裔居民指,如果李孟賢沒有否決大麻法例,就會申請罷免他,居民代表日前已經到過選務處遞交資料,不過由於程序有誤,當局未有接納居民的申請。

不過居民表示會捲土重來,很快會再遞交申請。

