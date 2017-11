舊金山70號碼頭發展計劃獲批 將建千個可負擔單位（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長李孟賢週三簽署70號碼頭發展計劃,建成之後將有大約1,000個可負擔房屋單位。

現在的舊金山70號碼頭,有廢棄工廠和露天停車場,地皮並沒有有效讓民眾使用。

舊金山市參事Malia Cohen說:”這發展項目將開放舊金山一個被封鎖的角落,我們因為有些老舊的建築物,而不能開放這地段給民眾使用,這些建築物將獲得維修,沿海的海牆也將被維修,將為民眾帶來巨大的用途。”

市長李孟賢說:”這發展項目不但對住屋、藝術、空地方面有利,也能製造就業機會,我們也能從取得的收入中,取得應對海平面上升所帶來的問題,我們預測在未來10年內,必須花上數以十億來維修海牆。”

在選民和市參議會通過的發展計劃下,這28英畝的地皮將提供40萬平方呎的使用空間,供零售、製造和藝術用途,也包括9英畝的公園和遊樂場等,附近也將興另一個新渡輪碼頭。

發展商Forest City將在這個月開始取得第一階段的建築許可,整個工程將耗時10到15年完成。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。