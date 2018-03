舊金山AT&T球場附近開發案通過 將建逾千可負擔單位（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

經過超過十年的籌劃,舊金山巨人隊連同舊金山海港局共同發展Mission Rock 地段,將包括1,500個可負擔出租住宅。

在AT&T 球場旁的這塊地皮,目前是露天停車場,在包括48號碼頭的多種用途發展計劃下,將建造1,500個可負擔出租住宅,當中10%給低收入人士,另外28%則將給家庭收入約8萬到15萬的中等收入家庭申請,並也設有托兒設施。

地段屬於第6選區市參事金貞妍(Jane Kim)表示,能夠爭取到四成可負擔房屋,是多方合作的成就。

金貞妍說:”首先我們是建在公共地皮上,我們能夠分擔補貼,提供中等收入住屋;第二,我們提高了發展項目的高度和密度,讓發展商和市府可得更加高收入。”

舊金山市長麥法恩(Mark Farrell)說:”這成果象徵著舊金山集體規劃的成果,包括勇於創新的規劃局,和願聽民意的巨人隊,讓我們來慶祝這成就。”

除了住宅單位之外,21英畝的發展項目也包括提供8英畝面向球場的空地,並也包括維修48號碼頭的經費,興建Mission 灣渡輪碼頭,還包括100萬元資助員工培訓。

而為了應對海水位上升,建築物也將建在更高的路面上,可以抵擋66吋的海水位上升。

市長麥法恩週二簽署法例,批准該發展項目,而該項目則計劃在明年動工,在2025年建成啟用。

