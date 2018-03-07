舊金山AT&T球場附近開發案通過 將建逾千可負擔單位（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

經過超過十年的籌劃，舊金山巨人隊連同舊金山海港局共同發展Mission Rock 地段，將包括1,500個可負擔出租住宅。

在AT&T 球場旁的這塊地皮，目前是露天停車場，在包括48號碼頭的多種用途發展計劃下，將建造1,500個可負擔出租住宅，當中10%給低收入人士，另外28%則將給家庭收入約8萬到15萬的中等收入家庭申請，並也設有托兒設施。

地段屬於第6選區市參事金貞妍（Jane Kim）表示，能夠爭取到四成可負擔房屋，是多方合作的成就。

金貞妍說：”首先我們是建在公共地皮上，我們能夠分擔補貼，提供中等收入住屋；第二，我們提高了發展項目的高度和密度，讓發展商和市府可得更加高收入。”

舊金山市長麥法恩（Mark Farrell）說：”這成果象徵著舊金山集體規劃的成果，包括勇於創新的規劃局，和願聽民意的巨人隊，讓我們來慶祝這成就。”

除了住宅單位之外，21英畝的發展項目也包括提供8英畝面向球場的空地，並也包括維修48號碼頭的經費，興建Mission 灣渡輪碼頭，還包括100萬元資助員工培訓。

而為了應對海水位上升，建築物也將建在更高的路面上，可以抵擋66吋的海水位上升。

市長麥法恩週二簽署法例，批准該發展項目，而該項目則計劃在明年動工，在2025年建成啟用。

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