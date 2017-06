舊金山放寬建屋高度 換取地產商建可負擔房屋（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過兩年的磋商,舊金山市長終於簽署落實一個名為Home SF的計劃,用放寬發展商建屋的高度,來換取房地產項目內興建30%的可負擔房屋。

市長李孟賢(Ed Lee)在多人的見證下,正式簽署落實Home SF計劃。

市長李孟賢說:”我們有一個關於中產人士流失的對話,市內的中產流失率太高,他們努力工作,但仍不能負擔市內房價,甚至不符合任何補助及現有的可負擔房屋。”

Home SF由李孟賢及市參事湯凱蒂共同提出,會放寬對3個單位或以上私人房屋項目的發展限制,包括容許大廈最多可以建高20英尺等,以換取發展商將項目中三成的單位興建成可負擔房屋。

湯凱蒂指出,這三成的可負擔房屋中,12%是低收入,另外的18%分配給中等收入人士。

在租屋方面,合資格申請者的地區收入中位數的上限,以一人家庭為例,年收入最高是88,750元。

另外,Home SF亦規定在這計劃下興建的房屋,四成單位至少有兩間房間或以上,或者一半單位,要有兩至三個房間,以方便容納多人數的家庭。

在Home SF計劃之前,舊金山已經有法例規定在10個單位或以上的私人房屋項目上,當中的18%是可負擔房屋,舊法例是強制性的,而新的Home SF計劃是自願性質。

