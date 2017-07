By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長李孟賢週三簽署平等工資法,這項以男女同工同酬為宗旨的法例,將會在明年7月實施。

市議員Mark Farrell說:”我很驚訝舊金山現仍有男女工資差距,本市女性今年只賺男同事薪水的84%,這很可恥,我們必須做出改變。”

市長李孟賢說:”她們沒有同工同酬,我有打工的妻子和兩個女兒,我希望她們能有應得的薪水,並確保所有婦女都追得上。”

市議員Farrell提出的平等工資法,規定僱主在制定新入職員工的薪水時,不能考慮他們之前的薪水,僱主也不能向新他們的前僱主詢問他們的薪水,除非是得到該僱員的同意,平等工資法目的是要實現男女同工同酬。

立法者認為,僱主如果以新僱員以前的薪資作考量 ,有可能會令 男女薪資不平等問題一直存在下去。

新法例將從明年7月1日開始生效。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。