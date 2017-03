By

舊金山市長李孟賢週一簽署一項計劃,為市內的無證移民提供法律緩助。

計劃將會使用舊金山本年預算案中大約20萬元的盈餘,為公辯律師辦公室聘請3名律師及一名律師助理,預計可以為約150名被捕的無證移民在法庭上辯護。

聘請的人數比市參事要求的少,因為李孟賢希望通過非牟利社區組織協助無證移民,而非市府直接提供援助。

去年大選後,市府已撥款150萬元予非牟利組織,向無證移民提供法律援助,但移民權益組織表示,非牟利組織難以幫助被羈押的1,500名無證移民,當中高達85%沒有律師協助。

調查顯示,移民法庭遣返案中,得到法律辯護的無證移民比沒有法緩的勝算高出7倍。

舊金山估計有44,000名無證移民,當中有1萬人來自中國。

