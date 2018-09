舊金山市長布里德促州長允許開設安全注射中心（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德(London Breed)週二連同代表舊金山的加州參、眾議員,促請州長布朗簽署AB 186法案,允許舊金山推行開設安全注射中心 3年實驗性計劃。

市長布里德透露,經常接到投訴指街上有針筒和有人公然在街上注射毒品,而市府有一些計劃,就是協助這些市民戒毒,和向他們提供醫療服務,但是顯然的效果不大。

她表示,開始時也對安全注射中心的概念有些疑問,但是在參觀了溫哥華的注射中心之後改變主意。

市長布里德說:”這些設施裡沒有人吸毒過量,3,500人被介紹到戒毒設施的人,沒有回到這設施,這是因為在這些設施工作的人有愛心,讓這些到注射中心的人有戒毒的決心。”

民主黨州眾議員邱信福(David Chiu)說:”我們需要創造歷史,告訴大家公共衛生將取得勝利,科學和數據應該取得勝利,我希望舊金山能夠帶頭推行這個實驗性計劃,讓加州和全國能夠效仿,給真正需要在這方面取得健保服務的人尊嚴和照顧。”

AB186 法案已經被加州參、眾兩院通過,目前等待州長簽署。

