舊金山市長布里德促州長允許開設安全注射中心（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德（London Breed）週二連同代表舊金山的加州參、眾議員，促請州長布朗簽署AB 186法案，允許舊金山推行開設安全注射中心 3年實驗性計劃。

市長布里德透露，經常接到投訴指街上有針筒和有人公然在街上注射毒品，而市府有一些計劃，就是協助這些市民戒毒，和向他們提供醫療服務，但是顯然的效果不大。

她表示，開始時也對安全注射中心的概念有些疑問，但是在參觀了溫哥華的注射中心之後改變主意。

市長布里德說：”這些設施裡沒有人吸毒過量，3,500人被介紹到戒毒設施的人，沒有回到這設施，這是因為在這些設施工作的人有愛心，讓這些到注射中心的人有戒毒的決心。”

民主黨州眾議員邱信福（David Chiu）說：”我們需要創造歷史，告訴大家公共衛生將取得勝利，科學和數據應該取得勝利，我希望舊金山能夠帶頭推行這個實驗性計劃，讓加州和全國能夠效仿，給真正需要在這方面取得健保服務的人尊嚴和照顧。”

AB186 法案已經被加州參、眾兩院通過，目前等待州長簽署。

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