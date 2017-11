李孟賢稱選民通過娛樂用大麻合法 市民應接受

By

加州明年1月開始可以合法售賣娛樂大麻,不過舊金山的配套規範尚未通過,市長李孟賢週三呼籲,市參議會能夠通過相關議案,而針對一些民眾反對在他們社區開大麻店的訴求,李孟賢表示,了解這些民眾對社區安全的關注,但他也強調,這是選民通過的法案,市民應該接受。

市長李孟賢說:”一些人可能會說,不會有公共安全的問題,但是我每天都已經在面對公共安全的問題,不論我們是否有一間大麻店與否,到目前為止藥用大麻店相對的安全,並沒有一些人害怕的安全問題,人們應該多分享這類訊息。”

市參議會目前還在討論是否將娛樂大麻店限制在距離學校1,000呎以外的地方。

李孟賢表示,一些華裔社區反對在他們的社區開大麻店,市府有關注到這一點,但是市府也必須考慮一些權益人士的觀點,從收入、土地使用的角度取得平衡。

李孟賢也透露,可能允許現有的46間藥用大麻店售賣娛樂大麻,但也希望娛樂大麻店能夠對社區有利,比如說在先發的售賣娛樂大麻許可證當中,制定25%必須有少數族裔人士合夥經營。

另外,針對Barbary Coast藥用大麻店計劃在日落區Irving 街開店的上訴公聽會,則將在12月5日舉行。

