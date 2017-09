中央地鐵工程影響華埠生意 市長提方案助業主（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對舊金山市內近年進行多個大型工程,市民、商戶對於工程影響投訴聲不斷的問題,市長李孟賢即將推出方案,去幫助受影響的人士。

為了幫助一班因市內各種工程而受到影響的商戶,市長李孟賢推出一個名為「緩解工程影響計劃」。

負責工程的市府部門將需要就工程對商戶的影響程度,分為嚴重、中及低三個等級,低影響項目可以是舖設路面,而Vanness 大道改造工程,以及華埠的中央鐵路工程就算是嚴重級。

計劃規定,市府部門及承辦商要按影響的程度,提供不同的方案,協助商戶維持生意 。

以中央鐵路工程為例,投放協助商戶的撥款是145萬,大約在未來90日開始實行,協助措施包括增設一個商戶聯絡人,作為與施工者之間的橋樑。

此外, 在現在有的洗街及清潔時間表上,交通局及工務局額外多清潔華埠街道及保持工地整潔,亦會對外宣傳華埠,吸引顧客前來購物。

而商戶最關心的賠償問題上,計劃不會直接以現金賠償,而市府會為受影響商戶安排一對一免費的生意諮詢服務,提供各項可以維持生意的建議,商戶可向當局申請5,000元至一萬元的資金,去實踐以上建議。

見聞旅遊東主邵旗謙說:”你這個方案有無真真正正與我們商戶或受害者去探討這個問題,處理方面又要怎樣做,當然你有這個方案,我們是非常歡迎。”

寶興燒臘東主謝小姐說:”做任何事都要與人溝通,不是說今天佩斯金放多少錢下來,誰人又有錢放下來,明天又說市長有多少錢,完全是講,我們每個月開會,但你都要與我們溝通下。”

除了市長 ,代表華埠的市參事佩斯金本星期亦提出市府撥款225,000元幫助商戶,而申請資格及申請辦法則有待公布。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。