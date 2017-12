By

舊金山市長李孟賢週二凌晨突然離世,其靈柩將於週五擺放在舊金山市府大廈的圓形大廳,追思會則定於週日在市府大廈舉行。

李孟賢是舊金山第43位市長,也是舊金山首位亞裔及華裔市長,終年65歲,其靈柩將於週五早上8時至晚上7時放置在市府大廈。

週日的追思會定於下午3時舉行,將會緬懷和表揚李孟賢的一生,他死後遺下妻子Anita和兩名女兒Brianna及Tania。

