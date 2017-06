By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Stockton街多個商戶,今年1月曾向市府反映中央地鐵工程嚴重影響生意,一直都未得到回覆,市長李孟賢週三回應事件,表示已經有計劃去協助受影響的商戶。

市長李孟賢說:”工程是會影響他人,至少到今年年底,然後工程會移至地底,我們希望大家保持耐性,但我會派出我的職員到華埠,訪問受影響人士,如果他們需要額外的幫助,我們願意協助。”

李孟賢指,在新一份預算案中,已預留了錢在未來一年半中,幫助華埠受影響的商戶,但並不能直接以現金援助商戶,會與店主商討後,訂出最皆大歡喜的對策。

Stockton街多間商戶的業主早前指,中央地鐵工程塵土飛揚,多輛大型的工程車霸佔停車位,不但減少市民購物的意慾,連店舖日常的上落貨都受影響。

