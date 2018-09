布里德提法案確保3,400個舊金山住屋單位可施工

By

舊金山市長布里德(London Breed)提出法案,建議放寬房屋發展項目獲得建築許可的期限,讓24個房屋項目得以施工,確保為舊金山帶來超過3,400個房屋單位,當中接近500個為永久可負擔單位。

目前市內有24個住房發展項目,合共超過3400住房單位,有可能因為趕不上在12月7日限期前取得建築許可而無法動工。

選民在2016年通過C提案,提高新房屋發展項目的可負擔單位比例,當時這24個發展項目已向市府申請審批,因此市府容許這些項目可以興建較低比例的可負擔房屋,但條件是要在30個月內取得建築許可,一旦錯過期限,發展商則要興建更多的可負擔房屋。

當局擔心發展商會放棄興建房屋,轉而興建其他用途,由於發展項目一般要頗長時間,才得到市府規劃委員會批准,布里德於是提出立法,讓這些房屋發展項目可以從市府規劃委員會批准後,才開始計算30個月的限期,以獲得建築許可。

