舊金山市長簽署通過財政預算案 重點助露宿者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長李孟賢週三簽署未來兩個財政年度,一份每年達100億元的財政預算案。

這份預算案週二在市參議會上獲得全體市參事二讀通過,市長李孟賢週三在多名部門首長及官員的見證下簽署落實未來兩年的財政預算案。

市李孟賢說:”我們會顧及現時的需要,同時亦規劃未來。”

預算涵蓋市內大型基建及各項社區服務,其中重點協助無家可歸者,市府將用過千萬元來支援無家可歸者服務,當中包括斥資每年300萬,興建一個全新的無家可歸者支援中心,以及為現有的支援中心增加床位。

同時市府亦新增一間24小時服務的資源中心,隨時為一班願意接受政府幫助的露宿者提供醫療及房屋等服務。

另外,為了保持市內的生活素質,市府共增撥近1800萬予工務局及公園局,分別用作填補道路坑洞、重鋪路面,以及維修及重建市內公共空間等項目。

李孟賢表示,未來兩年亦會撥出6,000萬作為儲備,去應對聯邦政府未來可能會削減的各項撥款。

市參議會主席London Breed說:”*沒錯,預算超過100億元,看上去很多,但請謹記 ,每晚仍有7,000人睡在街上,市內仍有汽車爆竊案,需要更多警察巡邏,我們仍面對挑戰。”

