舊金山市長堅守庇護城市政策 民眾集會力撐無證移民

【KTSF 陳嘉琪報導】

在總統特朗普簽署行政命令,表明不再撥款資助國內庇護無證移民的城市後 ,舊金山市李孟賢隨即作出回應。

患了感冒的李孟賢,堅持要回應特朗普的行政命令,他指出舊金山的庇護城市政策並未改變,未來亦不會改變。

庇護城市是指,市內的執法人員並不會與國土安全部人員,提供市內無證移民的資料,從而保護這些人,令他們不會被遞解出境。

李孟賢指出每一年舊金山大約收到國土安全部1千萬元的撥款,而整體從聯邦的撥款就高達10億元,不過他不擔心有市府服務因而受到影響,因為他認為現階段去理解特朗普的行政命令,仍言之尚早。

除了舊金山外,東灣奧克蘭、柏克萊及南灣聖荷西等全國近300個城市,同樣是庇護無證移民的城市。

僅接住李孟賢的講話,舊金山多名市參事,聯同多個移民權益組織,在市府門外舉行集會,表明已經準備好作出抗爭,以保護市內無證移民。

這個應對特朗普行政命令的臨時集會,在短短一小時內,就有近百人出席響應。

除了表明保護三藩市的作為庇護城市的政策外,亦不希望大規模遞解無證移民。今日參加集會的大多數是拉丁美裔人士,不過在舊金山亦有數千名華裔無證移民。有參與集會的華人進步會呼籲,這些移民不需要害怕。

除了舊金山,今日在南灣聖荷西,以及明日在東灣Alameda亦有相類似的集會。

