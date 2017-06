By

【KTSF 歐志洲報導】

一項新的民調發現,舊金山選民對市長李孟賢的認同,維持在38% 的谷底水平。

公共政策調查機構(Public Policy Polling)上星期對561名舊金山合格選民做的調查發現,有將近一半的受訪者不認同李孟賢市長的工作表現,認同的只有38%,其餘13%沒有意見。

市長的民調支持度在今年2月一度上升到49%,目前則再次降到最低水平。

市長辦公室發言人表示,民調數字會經常變動,而他們也有一些民調結果對市長有高度的支持。

而在同一份調查中,有多達71%受訪選民反對在Embarcadero的碼頭興建豪華酒店。

不過受訪人士卻支持發行超過3.5億元的公債,維修Embarcadero和做防震工程。

