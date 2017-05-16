舊金山未來兩年撥款9,000萬 修補市內道路（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市長李孟賢宣布，未來兩年會投入9,000萬元，重鋪市內需要修補的道路，而代表第一區，即是列治文區的市參事李麗嫦就承諾居民，如果他們報告何處有坑洞，市政府將於下個月根據居民提供的資料，填補所有坑洞。

李孟賢在列治文區Fulton街夾29街宣布，市府將會在未來兩年撥款9,000萬元，重鋪凹凸不平的路面，會特別注重那些繁忙的路段。

李孟賢表示，剛剛過去的雨季降雨特別多，對於路面造成的損毀也特別大，而僅僅填補坑洞並不足夠。

李孟賢說：”不僅是那1.3萬個坑洞，工務局還會填補每一個坑洞，不用很久，我們要深入地下層以保護道路。”

工務局已經鋪好列治文區的Fulton街，代表列治文區的市參事李麗嫦失聲，她的代表余麗娜表示，Fulton街過去發生許多交通意外，重鋪這條街，對於區內居民的安全很重要。

余麗娜說：”有許多長者和家庭會橫過Fulton街去老人中心，去金門公園，Fulton是區內主要大街，所以感謝工務局。”

除了重鋪道路，李孟賢也預留經費，未來10年投入市內的基建工程，包括重建橋樑、公園和改善道路安全。

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