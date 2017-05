舊金山未來兩年撥款9,000萬 修補市內道路（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市長李孟賢宣布,未來兩年會投入9,000萬元,重鋪市內需要修補的道路,而代表第一區,即是列治文區的市參事李麗嫦就承諾居民,如果他們報告何處有坑洞,市政府將於下個月根據居民提供的資料,填補所有坑洞。

李孟賢在列治文區Fulton街夾29街宣布,市府將會在未來兩年撥款9,000萬元,重鋪凹凸不平的路面,會特別注重那些繁忙的路段。

李孟賢表示,剛剛過去的雨季降雨特別多,對於路面造成的損毀也特別大,而僅僅填補坑洞並不足夠。

李孟賢說:”不僅是那1.3萬個坑洞,工務局還會填補每一個坑洞,不用很久,我們要深入地下層以保護道路。”

工務局已經鋪好列治文區的Fulton街,代表列治文區的市參事李麗嫦失聲,她的代表余麗娜表示,Fulton街過去發生許多交通意外,重鋪這條街,對於區內居民的安全很重要。

余麗娜說:”有許多長者和家庭會橫過Fulton街去老人中心,去金門公園,Fulton是區內主要大街,所以感謝工務局。”

除了重鋪道路,李孟賢也預留經費,未來10年投入市內的基建工程,包括重建橋樑、公園和改善道路安全。

