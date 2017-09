舊金山或要求大型超市貼標標籤 定明鮮肉是否含抗生素（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議員提案立法要求大型超市公布他們的生肉供應商,在生產過程中使用的抗生素資料。

美國每年有200萬人受到對抗生素有抗藥力的細菌感染,當中有23,000人因而死亡。

週三在舊金山市議會公共安全與鄰里服務委員會的聽證會中,市府衛生官員引述的資料顯示,全美國使用的抗生素當中,只有兩成多是用在病人身上,有超過七成是用在家畜的飼養上,這是要預防牛、豬、家禽受細菌感染,而並不是替有病的家畜治療,但民眾把這些肉吃進體內,就會導致人體內的細菌有更強大的力量對抗生素。

有鑒於此,市議員Jeff Sheehy提案,要在全美國有超過25家店面的大型超市如 Safeway、Trader Joe’s、Costco、Wholefoods等,必須公布他們的肉類供應商在生產過程中使用抗生素的資料。

Sheehy說:”這樣一來,市場因素會令越來越多大型肉產商不用抗生素,除非牲口有病。”

Sheehy補充,荷蘭和丹麥立法禁止在非必要的情況下,給家畜服食抗生素,肉價不但沒有漲高,抗生素的使用下降了一半。

在小型獨立超市買菜的民眾,也可以從公布的資訊中受惠。

自然資源抵禦理事會資深律師Avinash Kar說:”因為議案所取得的資訊涉及大型超市的所有肉類,這些品牌的肉類也也可能在小型超市售賣,所有民眾因此都能夠取得這資訊,所以即使你在小社區內小型超市購買肉類,你仍會對在大店有售的肉類有所了解,並作出正確的選擇。”

加州雜貨店協會的代表在週三的聽證會中表示,要減少抗生素的使用,應該是市府和肉產商合作制定,不應該把責任加在零售業者。

這項議案週三在公共安全與鄰里服務委員會一致通過,下週二交由市議會表決。

