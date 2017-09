大麻合法化在即 舊金山將立新例監管大麻業界

By

加州成人大麻的合法化使用下年1月1日全面實施,舊金山市府官員週二提出擬訂關於大麻的零售商、藥房和種植者的法規和許可證要求。

法規草案包括,對大麻非零售用途的許可,例如種植大麻、擴大現有藥用大麻店的許可,並向業內人士提供明確和詳細的指導。

支持藥用大麻的市參事Jeff Sheehy表示,市長辦公室和市府官員擬訂的這份草案,需要深入研究和討論,包括需要一個廣泛的公眾諮詢程序。

市府官員還關注法例缺乏在大麻行業中,種族和經濟權益平等的相關規定。

市府規劃委員會將會在週四審議這份新大麻許可證法規草案。

市參事Malia Cohen表示,她計劃在10月21日晚上6點在Bayview Opera House舉行大麻教育論壇,內容包括大麻法例的最新變化、業內工作機會,以及公眾安全等。

