舊金山或延後容許非公民家長在校區選舉中投票（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選民通過允許非美國公民的學生家長可以在校區選舉中投票,原本將在今年開始落實,目前可能延後實行,而這跟目前特朗普政府取締無證移民的事有關。

舊金山選民在2016年表決通過允許居住在舊金山有0到19歲孩童的家長,不論是否是美國公民,都能夠對在校區選舉中投票。

舊金山聯合校區中有56,000名學生,當中有3分之1的學生,有至少一名家長之前因為不是美國公民而沒有投票資格。

選民通過的市府憲章修正,將首先影響今年年底的校區委員選舉。

市議員李麗嫦提案,在每次校區選舉的270天之前,市議會必須通過一項關於如何執行這校區選舉的議案,這包括讓這些家長知道他們的權利。

李麗嫦說:”(之前的議案)在2016年通過的時候,我們沒有想像到會有目前這個反移民的總統和政權,我們認為要人們投票,選民必須知道他們的權利,和隱私問題,在今年的選舉中,我們沒有足夠的時間對無證移民家長和非公民的合法移民家長做出適當的教育工作,這項憲章修正案能夠給我們更多的時間告訴選民投票的權利和帶有的威脅。”

基於目前的政治環境,李麗嫦表示,必須保護選民資料,她也補充,270天或更長的時間,也可以允許市府在預算中制定教育工作所需要的撥款經費。

由於這是一項市府憲章修正案,市議會必須有6票同意放在今年6月的選票上,而也需要3分之2選民同意才可通過。

