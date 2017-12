By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山交通局計劃明年開始將市內所有停車咪錶改為浮動收費,根據實際需求而上調或降低收費。

目前舊金山3萬多個停車咪錶,有7,000多在使用浮動收費,主要集中在交通繁忙的舊金山市中心、漁人碼頭、Fillmore和Mission區等等,希望駕駛者因為要付較高的車費,而減少停車的時間,從而加快空出停車位。

舊金山交通局希望將計劃擴展至整個舊金山。

交通局發言人表示,如果下週二舊金山交通局董事會通過這項建議,明年1月會開始在全市實施浮動停車收費,包括市內的住宅區,例如日落區。

交通局會每3個月根據停車位的供求調整停車收費價格,例如某一街口,八成收費停車位都有人使用,收費就會上調,如果停車位使用率低於六成,價格就會下降。

如果計劃得到交通局通過,市內最繁忙地區的停車咪錶,最高收費將上調至每小時8元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。