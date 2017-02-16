舊金山按摩院疑涉賣淫 華裔東主被控（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
舊金山市府律師起訴華埠的一間按摩院從事賣淫活動。
舊金山市府律師Dennis Herrera表示，位於Kearny 街325號的皇后健康中心，在過去6年屢次因違法而被罰款，也曾被吊銷營業執照。
根據法庭文件，該按摩院從2010年開始涉嫌從事賣淫活動，除了觸犯健康、安全法例和造成公共滋擾之外，也觸犯了禁止賣淫活動的州法。
按摩師涉嫌在工作時衣衫不整，甚至有部分赤裸，而按摩院的大門也在營業時間不當上鎖。
在去年的一次執法行動中，警方也發現該按摩院有問題，院內有一些情趣用具，市府律師表示，該按摩院在網上和在報刊登廣告招攬生意。
市府律師起訴，皇后健康中心 按摩院的華裔東主周潔琴（譯音，Jie Qin Zhou）和按摩院所在建築物的業主Frank B. Iavarone。
法庭文件顯示，舊金山有許多被公共衛生局關閉的按摩院，經常被吊銷執照後，以不同的名字在不同的地點再度開業，在2008年至2013年之間，73間按摩院的營業執照被取消，之後卻有45間捲土重來。
舊金山市府律師新聞秘書John Cote表示，在這些地方會有女性被剝削的情況，也可能會有人口走私活動，也有這些女性被強迫、被唆使和別人發生性行為，即使是他們不願意這麼做。
市府律師辦公室表示，民眾可以打311舉報社區中的賣淫活動。
記者週二到場採訪時，該按摩院仍舊營業，周老板表示，該企業和在那裡工作的按摩員都有執照 。
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