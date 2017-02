舊金山按摩院疑涉賣淫 華裔東主被控（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市府律師起訴華埠的一間按摩院從事賣淫活動。

舊金山市府律師Dennis Herrera表示,位於Kearny 街325號的皇后健康中心,在過去6年屢次因違法而被罰款,也曾被吊銷營業執照。

根據法庭文件,該按摩院從2010年開始涉嫌從事賣淫活動,除了觸犯健康、安全法例和造成公共滋擾之外,也觸犯了禁止賣淫活動的州法。

按摩師涉嫌在工作時衣衫不整,甚至有部分赤裸,而按摩院的大門也在營業時間不當上鎖。

在去年的一次執法行動中,警方也發現該按摩院有問題,院內有一些情趣用具,市府律師表示,該按摩院在網上和在報刊登廣告招攬生意。

市府律師起訴,皇后健康中心 按摩院的華裔東主周潔琴(譯音,Jie Qin Zhou)和按摩院所在建築物的業主Frank B. Iavarone。

法庭文件顯示,舊金山有許多被公共衛生局關閉的按摩院,經常被吊銷執照後,以不同的名字在不同的地點再度開業,在2008年至2013年之間,73間按摩院的營業執照被取消,之後卻有45間捲土重來。

舊金山市府律師新聞秘書John Cote表示,在這些地方會有女性被剝削的情況,也可能會有人口走私活動,也有這些女性被強迫、被唆使和別人發生性行為,即使是他們不願意這麼做。

市府律師辦公室表示,民眾可以打311舉報社區中的賣淫活動。

記者週二到場採訪時,該按摩院仍舊營業,周老板表示,該企業和在那裡工作的按摩員都有執照 。

