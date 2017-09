By

一名非洲裔男子在3年前分別入屋行劫及搶劫7名亞裔長者,被定罪後,法官週三判他入獄327年至終身監禁。

現年60歲的German Woods,被控2014年4月至7月間,打劫、入屋行劫及虐待7名華裔及日本裔長者共17項控罪,兩個月前陪審團一致裁定Woods有罪。

週三判刑後,舊金山地檢官George Gascon發聲明指,這些罪行是有預謀而且冷血,因為被告全向一班手無寸鐵的長者下手。

華埠組織社區住客聯會亦指,裁判大快人心,還長者一個公道,希望這次的重判,可對其他多事之徒起警惕作用。

