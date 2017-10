By

舊金山Potrero Hill週一清晨發生入屋劫案,一名男子從睡夢中醒來時,赫然發現賊匪持槍對準著他。

警方於清晨5時半接獲舉報,指Pennsylvania大街1200號路段一個住宅單位發生入屋劫案。

43歲男戶主醒來時,發現3名賊匪在他身旁,用槍指著他。

賊匪接著襲擊男戶主,另外3名賊匪在屋內搜掠,搶走手提電話、遊戲機、相機、手機、來福槍、列印機、吉他和其他財物。

賊匪得手後成功逃脫,目前仍然在逃。

男戶主在事故中受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警局,匿名舉報電話:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

