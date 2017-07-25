華裔男子涉對柴犬拳打腳踢 被判緩刑3年

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【KTSF】

據舊金山動物管制組透露，涉嫌虐待柴犬的一名華裔男子，上週已就被控的虐畜罪提出不抗辯，被判緩刑3年。

華裔男子Zixuan Liu居住在舊金山，有視頻拍下他對名叫Aniki的10個月大柴犬拳打腳踢。

Liu於5月13日被捕，今後將不可再飼養寵物，Aniki已交由動物管制組照顧。

除被判緩刑外，他還要服社會服務令、接受輔導，以及向動物管制組支付因為照顧Aniki而起的所有開支。

Aniki被發現時，身體有多處損傷，牠目前已康復，並透過動物管制組的”Fetch”計劃，重新學習與人交往，讓牠重拾對人類的信任。

Aniki目前已轉送Northern Nevada Shiba Rescue組織照顧，組織目前正為牠找尋新家。

有意領養柴犬的民眾，可瀏覽www.myshibainu.com網站。

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