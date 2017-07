華裔男子涉對柴犬拳打腳踢 被判緩刑3年

By

【KTSF】

據舊金山動物管制組透露,涉嫌虐待柴犬的一名華裔男子,上週已就被控的虐畜罪提出不抗辯,被判緩刑3年。

華裔男子Zixuan Liu居住在舊金山,有視頻拍下他對名叫Aniki的10個月大柴犬拳打腳踢。

Liu於5月13日被捕,今後將不可再飼養寵物,Aniki已交由動物管制組照顧。

除被判緩刑外,他還要服社會服務令、接受輔導,以及向動物管制組支付因為照顧Aniki而起的所有開支。

Aniki被發現時,身體有多處損傷,牠目前已康復,並透過動物管制組的”Fetch”計劃,重新學習與人交往,讓牠重拾對人類的信任。

Aniki目前已轉送Northern Nevada Shiba Rescue組織照顧,組織目前正為牠找尋新家。

有意領養柴犬的民眾,可瀏覽www.myshibainu.com網站。

