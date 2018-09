By

【KTSF】

舊金山警方上週拘捕了一名61歲男子,他涉嫌在不到一個月內爆竊多個住屋單位,搶走超過10萬元財物。

現年61歲的疑犯Gregory Lima,於9月12日在22街及Capp街附近涉嫌觸犯盜竊、企圖盜竊及搶劫等罪行被捕。

警方指他懷疑與8月14日至9月7日間,在Mission區及Ingleside區發生的多宗入室盜竊及搶劫案有關。

疑犯被指潛入住屋單位後,偷走單車、手提電腦、電子產品及現金,總值接近115,000元

疑犯目前仍被扣查,保釋金定為425,000元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。