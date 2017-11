By

【KTSF】

舊金山市府大廈附近週四下午光天化日下,一名48歲男子被人用刀刺死。

事發於下午2時左,地點在Hayes街300號路段,該名男子被利刀刺中死亡。

警方仍在對案件進行調查,暫時沒有人被捕。

