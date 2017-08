By

舊金山Mission區週一晚上發生刀傷血案,一名19歲青年在公寓大樓的洗衣房洗衣時,一名男子突然入內持刀相向,青年中刀受傷,有生命危險。

當局是於晚上9時50分接報,案發地點在Valencia街400號路段。

受害人當時正在洗衣,年約20餘歲的一名男子突然入內,用刀刺向他。

男子犯案後乘車逃走,目前仍然在逃,受害人已送院治療,有生命危險。

當局尚未披露案件的細節,也沒有公布行兇動機。

任何人如能對案件提供消息,請立即聯絡警方,電話:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明英文”SFPD”縮寫。

