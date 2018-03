By

【KTSF】

舊金山週四深夜發生街頭搶劫兼傷人案,受害男子當時戴著耳機,看著手提電話在街上步行,突然被賊匪從後襲擊,除被搶去財物外,還被利刀刺傷。

事發於深夜11時59分左右,地點在Crocker-Amazon地區,位處Morse街夾Newton街。

受害男子步行時,突遭兩名持刀男子刺傷,錢包亦被搶走。

賊匪犯案後奔跑逃走,目前仍未落網。

受害男子已送院治療,沒有生命危險。

