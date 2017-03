By

【KTSF】

舊金山南市場街地區週三早上發生街頭劫案,一名店東步出店外時,被兩名賊人用胡椒噴霧襲擊打劫,店東沒有大礙。

受害店東是一名35歲男子,他在早上11時50分帶著一件行李,步出Mission街1400號的店外時,遇上兩名男賊人。

賊人被指向店東噴胡椒噴霧,然後搶走其行李,在乘車離開。

警方尚未就案件拘捕任何人,受害人目前情況穩定。

