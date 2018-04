舊金山男子涉扔死寵物狗 警發照追緝（視頻）

By

【KTSF】

舊金山警方目前正追捕一名男子,他涉嫌毆打一名女子,並將其寵物狗扔到地上,導致小狗死亡。

警方表示,事發在上週六早上約11點45分,警方接報指Turk街有打鬥發生。

舊金山警局提供的片段顯示,當時一名男子和女子在一間便利店內吵架,據報該名男子將店內售賣的罐頭扔到女子身上,然後搶走當時女子抱著的4個月大寵物狗,並用力將其扔到地上。

警方到場後,事主與疑犯已經離開,但在附近找到女事主,警方將其寵物狗送到舊金山動物照護中心,但最終該寵物狗死亡。

警方公佈疑犯的照片,他是23歲舊金山居民Delos Pierre Gallon,他涉嫌家庭暴力、綁架和虐待動物。

警方表示,該名疑犯有違反槍支條例案底,並估計他可能持有武器,對公眾有危險,任何人見到他請立即報警。

案發視頻:http://sanfranciscopolice.org/article/sfpd-investigators-seeking-public-assistance-locating-domestic-violence-animal-cruelty

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。