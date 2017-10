By

舊金山Lafayette公園附近週二凌晨發生槍擊案,一名男子中槍受傷,事故緣於另一名男子要求使用受害人的手提電話,接著企圖打劫他。

受害的20歲男子於凌晨2時15分左右,在Pacific Heights步行,途中遇上另一名年約20餘歲的男子,後者要求使用受害人的手提電話。

當受害人拿出手提電話時,疑犯企圖搶走受害人的手提電話,雙方糾纏,疑犯接著掏出手槍。

受害人見狀奔跑離開,但疑犯仍向他開槍,受害人中槍受傷,沒有生命危險,疑犯目前仍然在逃。

